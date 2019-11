Hundredtusinder mindes i Prag 30-året - vil have ny leder væk

Over 200.000 mennesker er lørdag aften samlet i Tjekkiets hovedstad, Prag, for at mindes 30-året for Fløjlsrevolutionen, der betød enden på det kommunistiske regime.

Demonstranterne råber slagord og kræver, at premierministeren og mangemilliardæren Andrej Babic træder tilbage, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han beskyldes for omfattende korruption. Mange af Babic' modstandere kræver, at han afhænder sine virksomheder, eller at han dropper posten som premierminister.

Der bliver også råbt slagord mod landets præsident, Milos Zeman, der af kritikere betegnes som en prorussisk antieuropæer.

Demonstranter vifter med flag og bærer bannere med budskaber rettet mod Babic. 'Skam dig' og 'Træd tilbage' lyder nogle af dem.

Tjekkisk politi skriver på Twitter, at der er 'over 200.000 mennesker, mens andre stadig strømmer til' Letna-parken, hvor arrangementet afvikles.

Det var unge studerende og aktivister, der 17. november 1989 med demonstrationer i Prag satte gang i Fløjlsrevolutionen. Men det var først ugen efter, den 24. november, at det kommunistiske styre i det daværende Tjekkoslovakiet brød sammen.

Det skete, efter der samme eftermiddag samlede sig op mod en halv million demonstranter på den meget store Wenceslas-plads i Prag.

På en balkon dukkede to centrale personer, som regimet havde gjort meget for at undertrykke siden sovjetiske og østeuropæiske styrker invaderede Tjekkoslovakiet i 1968 og afsatte den reformkommunistiske ledelse.

Det var Alexander Dubcek, der ledede 'foråret i Prag' i 1968, og forfatteren Václav Havel, der kort forinden havde siddet fængslet.

Det var så markant en manifestation - og med truslen om en generalstrejke hængende over hovedet - at kommunistpartiets formand, Milos Jakes, hele politibureauet og samtlige sekretærer i partiets centralkomité i timerne efter trådte tilbage.

Få måneder efter var Dubcek formand for parlamentet i et demokratiske Tjekkoslovakiet, mens Havel blev landets præsident.

ritzau