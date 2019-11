Johnson: Alle konservative kandidater støtter brexitaftale

Samtlige konservative kandidater til det kommende parlamentsvalg i Storbritannien har lovet at støtte den brexitaftale, som premierminister Boris Johnson har forhandlet sig frem til med EU.

Det siger Boris Johnson i et interview med avisen The Telegraph.

»Alle 635 konservative kandidater som stiller op til valget, hver eneste af dem, har lovet mig, at såfremt de bliver valgt, vil de stemme for min brexitaftale i parlamentet. Dermed kan vi afslutte usikkerheden og endelig forlade EU, siger Johnson.

»Jeg tilbyder en pagt med befolkningen: Hvis du stemmer konservativt, kan du være 100 procent sikker på, at en konservativ flertalsregering vil få brexit gennemført.

Parlamentsvalget den 12. december blev udskrevet for at få afsluttet godt tre års uenighed i Underhuset om betingelserne for Storbritanniens skilsmisse fra EU.

Et snævert flertal af de britiske vælgere stemte i juni 2016 for at forlade EU, men det er endnu ikke lykkedes lovgiverne i Underhuset at nå til enighed om, hvordan det skal ske.

Boris Johnson håber at opnå et flertal ved valget, så han kan få den brexitaftale, han i oktober indgik med EU, godkendt.

Oprindeligt skulle skilsmissen have fundet sted i slutningen af marts, men EU har tre gange accepteret en udsættelse. Senest i oktober, da fristen blev forlænget til 31. januar 2020.

Storbritannien kan dog trække sig ud tidligere, hvis der er opbakning i Underhuset til det inden.

Ifølge de seneste meningsmålinger står Johnsons parti stærkt med et solidt forspring til oppositionspartiet Labour.

En måling fra YouGov viser opbakning fra 45 procent af vælgerne til de konservative. Det er det højeste niveau siden 2017.

Arbejderpartiet Labour står til 28 procent, mens Liberaldemokraterne, som går ind for fortsat medlemskab af EU, får 15 procent.

En måling fra SavantaComRes viser også den største støtte til de konservative siden 2017 med 41 procent, mens 33 procent støtter Labour.

ritzau