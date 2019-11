Hongkongs politi advarer: Vi besvarer angreb med skarpe skud Politiet i Hongkong siger, det ikke længere vil finde sig i demonstranters angreb med benzinbomber og andet.

Politiet i Hongkong har mandag morgen (lokal tid) for første gang under flere måneders uroligheder truet med at 'skyde med skarpt', efter de er blevet beskudt af aktivister med pile og molotovcocktails på en besat universitetscampus.

Det er en markant optrapning af konflikten. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet betegner det, som sker på den omtalte campus, for 'optøjer'. Det kan give en straf op til 10 års fængsel.

Politiet har blokeret udgangene, og dets talsmand, Louis Lau, giver i en live-opdatering på Facebook en kontant advarsel.

»Jeg advarer hermed de oprørske mod at anvende benzinbomber, pile, biler eller andre dødelige våben til at angribe politiet«.

»Hvis de fortsætter med den slags farlige handlinger, så har vi ikke andet valg end at anvende den minimale magt, som er nødvendig, og det omfatter at skyde med skarpt, at returnere beskydningen«, siger han.

Hongkong skal indlemmes i Kina i 2047

De mange sammenstød mellem politiet og demokratiforkæmpere har stået på siden juni. Mange af bystatens 7,5 millioner indbyggere har undervejs givet luft for deres vrede over, at frihedsrettigheder rulles tilbage, mens den kinesiske folkerepublik tiltager sig mere magt.

Kina har gentagne gange advaret om, at det ikke vil tolerere, at man sætter sig op mod det kinesiske overherredømme. Der har været stor bekymring i Hongkong for, at Kina vil sende soldater ind. At det med våbenmagt vil stoppe studenterne og aktivisterne.

Hongkong skal efter aftale med den tidligere kolonimagt Storbritannien og Kina først indlemmes i folkerepublikken i 2047. Indtil da, aftalte man i 1997, skal det behandles som 'et land med to systemer'.

Søndagen blev endnu en urolig dag i Hongkong. Der var sammenstød flere steder i Kowloon. Det er den landfaste del af Hongkong.

En politimand blev ramt i benet af en pil, og demonstranterne besvarede tåregas med benzinbomber. Urolighederne blev optrappet i løbet af aftenen.

ritzau