Med varmere vejr kan malaria true flere børneliv

Denguefeber, malaria og gul feber.

I takt med at temperaturen på Jorden stiger, frygtes vira og sygdomme, der overføres fra myg til mennesker, at brede sig og udgøre en helbredstrussel for flere mennesker, end tilfældet er i dag.

Et ændret sygdomsbillede er ikke mindst en trussel for de børn, der bor i dele af verden, som i fremtiden kan blive plaget af sygdomsbærende insekter.

Det påpeger FN's børneorganisation, Unicef, i en ny rapport.

Rapporten kortlægger udviklingen i børns levevilkår fra 1989 til 2018 og udgives i anledning af, at FN's Børnekonvention fylder 30 år.

Samtidig ser rapporten på, hvilke udfordringer der venter Verdens børn.

Og her er stigende temperaturer et centralt punkt.

»Stigende temperaturer og de medførte ændringer i miljøet vil ændre det eksisterende miljø for sygdomme på måder, som vi endnu ikke har afbødet for, og som vi ikke har indrettet os efter endnu«.

»Eksempelvis vil levestederne for myg, der overfører malaria, denguefeber og gul feber, højst sandsynligt blive udvidet«, står der i rapporten.

Udover at øge udbredelsen af visse sygdomme, kan et varmere klima føre til større mangel på fødevarer og mindske adgangen til rent vand, påpeger Unicef i rapporten. Alt sammen noget der truer børns trivsel.

Generalsekretær i Unicef Danmark Karen Hækkerup påpeger, at børn generelt har oplevet store forbedringer i deres levekår de seneste årtier.

Det er fremskridt, som man ifølge hende i en vis udstrækning kan takke FN's nu 30 år gamle Børnekonvention for. Konventionen er et internationalt sæt regler, som skal sikre, at børn overalt i Verden har samme rettigheder.

Stadig store udfordringer

Men Karen Hækkerup erkender, at der stadig er meget at tage fat på, for at sikre så mange børn som muligt et godt liv i fremtiden.

»Selv om vi kan fejre at have fået løftet millioner af børn over i et nyt og bedre liv, så har vi altså stadig store udfordringer«, siger Karen Hækkerup.

Forbedringer i børns overlevelse og flere børn, der går i skole, fremhæves som nogle af de mest positive tal i rapporten.

Den globale dødelighed for børn under fem år er faldet med omkring 60 procent siden 1989, og andelen af børn, der ikke går i skole, er faldet fra omkring 18 procent til otte procent.

»Jeg synes, at det er vigtigt at tænke over, at FN's Generalforsamling for 30 år siden gav Unicef til opgave at passe på alle verdens børn. Nu står vi så 30 år efter og måler på, hvad vi så egentlig har opnået«.

»Så kan vi se, at millioner af børn er kommet ud af fattigdom, og at flere lande tager deres ansvar på sig«, siger Karen Hækkerup.

FN's Børnekonvention har 30 års jubilæum onsdag den 20. november.

ritzau