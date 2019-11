Hongkongs højesteret: Maskeringsforbud strider mod forfatning

En gruppe demonstranter har stillet sig op overfor politiet, der står nogle 100 meter længere nede af vejen og skyder med tåregas og gummikugler. Den første søndag efter maskeringsforbuddet blev indført gik titusindvis af maskerede demonstranter på gaden for at vise at forbuddet ikke skræmmer dem. Flere steder i byen kom det til mindre sammenstød med politiet. En hård kerne af demonstranterne fortsatte til sent om aftenen med at bygge barrikader, smadre bankvinduer og hærge metrostationer. 6.oktober 2019. Baggrund: Efter fire måneders demonstrationer og uroligheder i HongKongs gader, er der intet der tyder på at demonstranterne er ved at blive trætte. Heller ikke på trods af det netop indførte maskeringsforbud der kan give et års fængsel for at tildække sit ansigt. Demonstranterne har fem krav til HongKongs øverste politiske leder Carrie Lam. Hun skal trække et kontroversielt lovforslag om en ny udleveringslov med Kina tilbage. Derudover vil demonstranterne blandt andet have en uvildig undersøgelse af politiets fremfærd overfor demonstranterne, og demokratiske reformer af det politiske system i HongKong.