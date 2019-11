Trump forsvarer sin rival: Kim Jong-un kalder Joe Biden for en hund med rabies, der skal bankes til døde

Donald Trump viste sig søndag fra sin mere bløde side, da han på det sociale medie Twitter kaldte Kim Jong-uns kommentarer rettet mod demokraten Joe Biden for unfair. Den nordkoreanske leder havde kaldt Joe Biden for en hund med rabies, der skulle bankes til døde, hvorfor den amerikanske præsident gik ud og forsvarede sin potentielle rival i kampen om posten som USA’s præsident.

»Joe Biden er måske søvnig og meget langsom, men han er ikke en hund med rabies. Han er faktisk bedre end det«, skrev han.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Fredag havde Nordkorea beskyldt Joe Biden for at være dumdristig nok til at tvivle på det nordkoreanske lederskabs værdighed. Det udløste en vrede fra regimets leder, hvor han altså kaldte Joe Biden for en »hund med rabies, som ikke burde have lov til at løbe rundt, men at den i stedet skulle bankes til døde med en pind«.

Der spekuleres i, hvorvidt Nordkorea følte sig forulempet over en reklame for Joe Bidens præsidentkampagne, hvor Trumps udenrigspolitik blev fordømt. »Diktatorer og tyranner roses, vores allierede skubbes til side«, stod der, hvor også et billede af Kim Jong-un sammen med Donald Trump i Singapore figurerede.

»Mr. Chairman«, gør noget

Donald Trump efterlyser svar desuden svar fra Kim Jong-un og konkrete handlinger i forhold til de atomvåben, han har. I Hanoi i februar kunne de to ledere ikke enes om krav, der skulle danne grobund for en nedtrapning af atomvåbene i Nordkorea. Trump tiltalte derfor Kim Jong-un som »Mr. Chairman« og sagde:

»Jeg er den eneste, der kan få dig til at få dig derhen, hvor du er nødt til at være. Du burde handle hurtigt. Få lavet en aftale. Vi ses snart«.

Dog ses beslutningen søndag om at udsætte amerikanske og sydkoreanske luftøvelser, hvor flere kampfly fra hver nation ville være til stede, som et tegn på at kickstarte snakken om en nedtrapningsaftale af atomvåben. Nordkorea har sat en deadline, der hedder slutningen af i år, hvorfor Sydkorea og USA har travlt, hvis de skal lave en fælles plan, der kan redde dialogen med Nordkorea.