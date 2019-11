»Ikke alle demokratier er ved at dø«: Flere mennesker end nogensinde kan nu vælge deres egen regering

FAKTA

Den Globale Tilstand for Demokrati 2019

Rapport udarbejdet af International IDEA og måler verdens demokratiske tilstand ud for fem værdier, som organisationen finder vigtig for et demokrati: Regeringens repræsentativitet, magtens tredeling, borgernes rettigheder, borgerenes samfundsmæssige engagement og systemets upartiskhed.

Under de fem hovedværdier fordeler sig 16 underværdier med i alt 97 indikatorer, som hjælper til at lave et demokratiindeks, som alle lande kan puttes ind i. Her deles alle lande ind under tre kategorier: Demokrati, hybrid-regime og ikke-demokrati. Hybrid-regime betyder, at et land kan have demokratiske institutioner, men mangler essentielle dele såsom frie valg.

Med i rapporten er 158 lande, da lande med under en million indbyggere ikke indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen er derfor ikke statistisk repræsentativ for alle lande, men giver en meget tydelig indikation.

Rapporten bygger på data fra 1975 frem til 2019 og kan konkludere, at andelen af demokratiske lande i verden er gået fra 27 til 62 procent.

Ifølge rapporten er 24 procent af verden parlamentarikere kvinder, og det vil tage 46 år at nå lighed mellem kønsbalance i verdens parlamenter.

Kilde: International IDEA

Vis mere