Cataloniens leder anklages for ulydighed i ny retssag Anklagemyndigheden kræver, at Quim Torra fratages mulighed for at stille op ved politiske valg i en periode.

Cataloniens regionale præsident, Quim Torra, blev mandag stillet for retten i Barcelona, hvor han er anklaget for 'ulydighed'. Det skyldes, at han har afvist at fjerne separatistiske symboler fra offentlige bygninger på et tidspunkt, hvor spændingerne er taget til i området.

Torra har tidligere sagt, at han vil arbejde for det kontroversielle spørgsmål om Cataloniens uafhængighed. Han har gentagne gange opfordret den spanske regering til at indgå i en dialog.

Anklagemyndigheden har krævet, at Quim Torra fratages muligheden for at stille op ved politiske valg i 20 måneder. Det vil gøre det umuligt for ham at forblive præsident for den velhavende region i det nordøstlige Spanien.

For tre uger siden var 350.000 demonstranter på gaden i den catalanske hovedby i endnu en masseprotest mod den spanske højesterets beslutning om at fængsle ni separatistledere.

Ignorerede to påbud

Højesteret idømte 14. oktober de catalanske ledere mellem 9 og 13 års fængsel.

Det var i marts, at valgmyndighederne gav Torra ordre til at fjerne symboler, der støtter separatistbevægelsen, for at respektere loven om institutionel neutralitet forud for et valg.

De var især imod et catalansk banner uden for den regionale regerings hovedkvarter, hvorpå der stod: 'Frihed for politiske fanger og personer i eksil'.

Den regionale regering ignorerede to påbud med tidsfrister om at fjerne banneret.

Cataloniens parlament og den regionale regering er domineret af separatistiske partier, men områdets befolkning er dybt splittet i spørgsmålet om løsrivelse.

Meningsmålinger viser, at omkring 44 procent af borgerne i Catalonien er for selvstændighed, mens omkring 48 procent er imod.

