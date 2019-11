Kina afviser kendelse i Hongkong om maskeringsforbud Kinas styre er ene om at kunne træffe afgørelser om forfatningsspørgsmål i Hongkong, fastslår Beijing.

Hongkongs domstole har ikke bemyndigelse til at afsige kendelser om eksempelvis maskeringsforbud, som det skete mandag.

Det fastslår en talsmand for styret i Kina tirsdag ifølge det statslige nyhedsbureau Xinhua.

Kun Folkekongressens stående komité i Beijing kan afgøre, om love i Hongkong er i overensstemmelse med byens forfatning eller ej, fremgår det af en meddelelse.

»Ingen anden instans har ret til at afsige domme eller kendelser«, siger Jian Tiewei, talsmand for Folkekongressen.

Ingen anden instans har ret til at afsige domme eller kendelser Jian Tiewei, talsmand for Folkekongressen

Højesteret i Hongkong fastslog mandag, at et forbud mod at maskere sig er i strid med områdets 'miniforfatning', den såkaldte Basic Law.

Det var under Basic Law, at Hongkong i 1997 overgik fra at være en britisk kronkoloni til at være en særlig, administrativ region i Kina.

Den lokale regering i Hongkong, som er loyal over for styret i Kina, indførte maskeringsforbuddet i oktober i kølvandet af de seneste måneders store folkelige protester i et forsøg på at afholde folk fra at deltage i demonstrationer.

Ingen anden mulighed end at overgive sig

Den kinesiske udmelding tirsdag kommer, efter at urolighederne i Hongkong eskalerede i weekenden og mandag.

Hundredvis af studerende forskansede sig søndag på Hongkongs polytekniske universitet, og det kom til voldelige sammenstød mellem de studerende og politi- og sikkerhedsstyrker, som forsøgte at trænge ind på campus.

Politiet advarede om, at det ikke vil tøve med at skyde med skarpt, hvis de bliver angrebet med benzinbomber eller andre potentielt livsfarlige genstande. Advarslen kom, efter at en demonstrant havde ramt en betjent i benet med en pil.

Tirsdag fortsætter politiet dets belejring af universitetsområdet, hvor der stadig befinder sig hundredvis af demonstranter. Samtidig har der været protester flere andre steder i Hongkong, beretter nyhedsbureauet AP.

»Bortset fra at overgive sig, kan jeg ikke se andre realistiske muligheder for dem«, siger Cheuk Hau-yip, der er leder af politidistriktet Kowloon West, hvor det polytekniske universitet ligger.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte for over fem måneder siden i utilfredshed med et lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, har trukket forslaget tilbage, men det har ikke lagt en dæmper på protesterne.

ritzau