Dansk udenrigsminister: USA svækker fredsprocessen i Israel

USA er pludselig begyndt at støtte Israels bosættelser på Vestbredden, og det gør ikke noget godt for fredsprocessen i området.

Det mener den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), efter at hans amerikanske kollega, Mike Pompeo, meddelte kursskiftet mandag aften.

»Den amerikanske udmelding er desværre dårligt nyt for fredsprocessen«.

»Den svækker udsigterne til en snarlig genoptagelse af meningsfulde fredsforhandlinger«, siger Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar.

Mandag aftens udmelding fra Mike Pompeo er et markant skifte i forhold til den vurdering, som det amerikanske udenrigsministerium foretog i 1978.

Her blev det slået fast, at Israels bosættelser på den besatte Vestbred ikke er i overensstemmelse med folkeretten.

Den vurdering har været en vigtig grundsten i den amerikanske politik i Mellemøsten i de seneste 40 år.

I resten af verden er der bred enighed om, at de israelske bosættelser er i strid med folkeretten, og at de udgør en stor hindring for fred mellem israelere og palæstinensere.

En tostatsløsning er vejen frem

Også den danske udenrigsminister fortsætter med at tage afstand fra de israelske bosættelser på Vestbredden.

»Den danske position er klar og uændret og helt på linje med EU-kredsen«.

»Vi anser alle israelske bosættelser på Vestbredden og i Golan som ulovlige i henhold til folkeretten«, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren fortæller, at Danmark vil fortsætte med at støtte mulighederne for en forhandlet tostatsløsning.

»Det er den eneste realistiske og holdbare måde at løse konflikten på«, siger han.

Mandagens udmelding fra Mike Pompeo blev straks mødt med glæde i Israel.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde, at USA's beslutning 'retter op på en historisk uret'. Han opfordrede andre lande til at gøre det samme som USA.

Derimod sagde en talsmand for lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, at USA's skifte er 'totalt i strid med folkeretten'.

ritzau