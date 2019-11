Burkina Faso er epicenter for dramatisk humanitær krise: »Hvis omverdenen mener det alvorligt i forhold til at redde liv, så er det tid til at handle nu«

FN’s World Food Programme (WFP) udsendte tirsdag en pressemeddelelse, hvori de beskrev den situation, Burkina Faso og flere vestafrikanske lande befinder sig i lige nu.

Udbredt vold, terror og langvarige klimapåvirkninger er medvirkende til en humanitær krise i regionen Sahel, hvor WFP nu understreger, at der er behov for hurtigt at optrappe den huminatære indsats for at beskytte og redde liv i Burkina Faso og hele Sahel regionen.

»En dramatisk humanitær krise udspiller sig i Burkina Faso, som påvirker millioner af liv. Næsten en halv million mennesker er blevet tvunget på flugt fra deres hjem, og en tredjedel af landet er nu en konfliktzone«, siger WFP’s Executive Director, David Beasley.

»Vores kolleger på stedet ser nu en grad af underernæring, der ligger langt over den kritiske grænse – det betyder, at små børn og nybagte mødre er tæt på afgrunden. Hvis omverden mener det alvorligt i forhold til at redde liv, så er det tid til at handle nu«.

Vold, angreb og kaos forøges/stiger

Burkina Faso har oplevet en markant stigning i volden. I bare den første halvdel i 2019 havde antallet af angreb oversteget det antal, som man oplevede i hele 2018. Rapporterede dødstal blandt civile er som resultat heraf fire gange så højt som i 2018.

Voldelige, armerede grupperinger kommer der flere af, og de bruger situationen i landet til at rekruttere unge mennesker. Marwa Awad, talskvinde i WFP

Det har sat sine spor i lokalbefolkningen og lokalsamfundet, hvor skoler er blevet lukket, og hvor landmænd har forladt deres jord, så de kunne finde et sikkert sted at opholde sig. Typisk søger størstedelen mod vandkilder, men det er svært, fordi flere kilder indsvinder på grund af varmen. Det sker i et land, hvor fire ud af fem mennesker lever af landbrug. Det skriver WFP i pressemeddelelsen.

På baggrund af det, WFP har set og oplevet i Burkina Faso og andre lande i Sahel-regionen, har de »erklæret Burkina Faso i en nødsituation af level 3, som betyder, at landet er på randen til katastrofe«, siger talskvinde for WFP Marwa Awad, der lige er kommet hjem fra Burkina Faso.

Der er etableret teltlejre, som skal give ly til den halve million mennesker, som er internt fordrevne i Burkina Faso, mens WFP står for den humanitære fødevareindsats. Men varig løsning sker kun, hvis der bliver dæmmet op for de voldelige sammenstød og radikaliseringen, således at de internt fordrevne kan vende tilbage til deres hjem.

»Lige nu ser vi effekten af den langvarige fattigdom i Burkina Faso, som har været til stede i årtier. Voldelige, armerede grupperinger kommer der flere af, og de bruger situationen i landet til at rekruttere unge mennesker. Men der er stadig en chance for at stoppe dem«, siger Marwa Awad.

Samtidig sender hun et opråb til dem, der kan hjælpe, om at gøre det.

»Vi vil have det internationale samfund til at spærre øjnene op for det her. Specielt dem, der har indflydelse på regeringer og dem, der står for at donere penge. De skal træde frem nu og vise deres assistance til lande som Burkina Faso. Ikke militært, men med udviklingsprogrammer til Sahel regionen, så det bliver stabilt nok til fremtiden«, fortæller hun.

Hun understreger også, at det handler om at få folk til at føle sig sikre i deres lokalsamfund.