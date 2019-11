Ukraine-toprådgiver: Trumps opkald var upassende

Det var upassende for USA’s præsident at bede en anden regering undersøge en politisk modstander, siger vidne.

Præsident Donald Trumps meget omdiskuterede telefonsamtale med sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, var upassende.

Det siger oberstløjtnant Alexander Vindman, som er den øverste Ukraine-ekspert i USA’s nationale sikkerhedsråd, og som tirsdag har taget plads i vidneskranken i Kongressen.

Her fortsætter de offentlige rigsretshøringer, der skal afklare, om Trump misbrugte sin magt, da han bad Zelenskij undersøge forhold omkring demokraten Joe Biden.

»Det er upassende for USA’s præsident at kræve, at en udenlandsk regering undersøger en amerikansk statsborger og politisk modstander, siger Vindman i sine indledende bemærkninger.

Præsidentens anmodning kunne være med til at undergrave den amerikanske Ukraine-politik, tilføjer Vindman.

I de forudgående undersøgelser, der foregik bag lukkede døre, har Vindman sagt, at der ’ikke var tvivl om’, at Trump bad Ukraines præsident om at finde oplysninger om Joe Biden.

Demokraten Adam Schiff, der som formand for efterretningsudvalget leder høringerne, kritiserer Trump for at have ’sat sine egne politiske interesser over nationens’.

»Han undergravede vores militære og diplomatiske støtte til en vigtig allieret og undergravede USA’s indsats mod korruption i Ukraine, siger Schiff.

Lyttede med på omstridt opkald

Også Jennifer Williams, der er rådgiver for vicepræsident Mike Pence, betegner opkaldet mellem Trump og Zelenskij som ’usædvanligt’, fordi de to præsidenter kom ind på, hvad der lød til at være ’hjemlige politiske anliggender’.

Williams var en af de personer, der lyttede med på det omstridte telefonopkald, der fandt sted 25. juli.

Hun er blandt de vidner, som Trump har kritiseret offentligt og med navns nævnelse. Vindman er blevet kritiseret på Fox News af Trumps allierede, der har stillet spørgsmål ved hans loyalitet, siger Schiff.

Oberstløjtnant Vindman tilføjer i sit forberedte udsagn, at ’umodne og feje’ angreb mod vidner er ’forkastelige’, men uden at nævne præsidenten ved navn.

Kernen i rigsretshøringerne er, om Trump misbrugte sin magt, da han bad Zelenskij undersøge Joe Bidens søn.

Det skete, samtidig med at Det Hvide Hus tilbageholdt militær bistand til Ukraine for knap 400 millioner dollar.

Biden er en af de demokratiske politikere, der kan ende med at blive Trumps modstander ved præsidentvalget i 2020.

Ud over Vindman og Williams skal to andre vidner høres tirsdag. Det er Kurt Volker, som har været USA’s særlige udsending i Ukraine, og Tim Morrison, der er tidligere Rusland-ekspert i USA’s nationale sikkerhedsråd.

ritzau