Adolf Hitlers barndomshjem trækker nazisympatisører til: Nu laves huset om til en politistation

Huset, som Adolf Hitler blev født i 20. april 1889, skal fremover være en politistation.

Det har man besluttet, fordi regeringen i Østrig forsøger at forhindre stedet i at blive en neo-nazistisk magnet.

Denne bygning aldrig vil være et sted, hvor man mindes nazismen Wolfgang Peschorn, indenrigsminister Østrig

Huset er et 800 kvadratmeter stort gult hus, der ligger i det nordlige Østrig i byen Braunau, tæt på grænsen til Tyskland. Der er flere garager og parkeringspladser bagved hovedbygningen. Huset har været regeringens siden 2016.

Foto: Jens Dresling

»Politiets fremtidige brug af huset vil forhåbentlig sende et klart signal om, at denne bygning aldrig vil være et sted, hvor man mindes nazismen«, siger Østrigs indenrigsminister, Wolfgang Peschorn, i en pressemeddelelse, som The Guardian har fået.

I denne måned vil der blive igangsat en konkurrence blandt arkitekter på tværs af Europa, hvor en jury af eksperter og repræsentanter fra byen Braunau vil beslutte det bedste design. Det sker i løbet af foråret.

Omstændighederne med at overtage huset har vist sig at være et juridisk slagsmål med Gerlinde Pommer. Hun er ejer af huset, og i næsten et århundrede har det været i Pommer-familien. Den juridiske kamp med regeringen sluttede først i år, da landets højeste retsinstans besluttede, at Gerline Pommer skulle modtage 810.000 euro i erstatning.

Faktisk har Pommer lånt bygningen ud til Indenrigsministeriet siden 1970’erne, som betalte 4.800 euro i måneden. Det har været brugt som et center til mennesker med handicap.

Selv om Hitler kun boede tre år i boligen, er det stadig et sted, hvor nazisympatisører fra hele verden årligt drages til. Hvert år på Hitlers fødselsdag protesterer antifascister foran bygningen, som ofte skaber sammenstød og uro.

Hitlers hat og 146 andre naziantikviteter

Nazismen giver også stadig genlyd på den anden side af grænsen i Tyskland, hvor Hitlers hat, Eva Brauns cocktailkjole og 145 andre naziantikviteter i dag vil blive sat til salg. Det har skabt stor utilfredshed i det jødiske samfund.

Auktionen af naziantikviteterne realiseres på trods af protester fra European Jewish Association. I et brev til auktionshuset i München skriver bestyrelsesformand for organisationen, rabbiner Menachem Margolin, at salget ikke »er forbudt, men forkert«, og opfordrer til, at det annulleres.

Foto: Hermann Historica

I auktionshuset har man derimod stået fast på, at salg af genstande, hvoraf mange har tilhørt nazistiske topfolk, har en historisk værdi.

»Ja, Hitler sælger, men de fleste af vores kunders tilgang bunder i seriøs historisk interesse«, har auktionshusets direktør, Bernhard Pacher, udtalt til tyske Bild.