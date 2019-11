Konsulat-ansat i Hongkong: Jeg blev lænket og slået i Kina Simon Cheng, der arbejdede på britisk konsulat i Hongkong, fortæller om at være blevet tortureret i Kina.

29-årige Simon Cheng, der tidligere var ansat på det britiske konsulat i Hongkong, var udsat for tortur i forbindelse med en tur til Kina.

Det fortæller han selv i et interview med det britiske medie BBC.

»Jeg blev lænket, jeg fik bind for øjnene, og jeg fik en hætte over hovedet«, siger Cheng, der arbejdede næsten to år for den britiske regering.

Unavngivne kilder fra den britiske regering siger til BBC, at de mener, at Chengs historie - om blandt andet at være blevet slået og tvunget til at skrive under på en række indrømmelser - er troværdig.

Han skal være blevet tilbageholdt i 15 dage i forbindelse med besøget i Kina.

»De fortalte mig, at de arbejdede for en efterretningstjeneste, og at der ikke gjaldt nogen menneskerettigheder«.

De fortalte mig, at de arbejdede for en efterretningstjeneste, og at der ikke gjaldt nogen menneskerettigheder Simon Cheng

»Og så gik torturen i gang«, siger Simon Cheng.

Historien vækker forargelse hos den britiske udenrigsminister, Dominic Raab.

»Simon Cheng var en værdifuld del af vores hold. Vi er chokerede og rystede over den mishandling, han blev udsat for i kinesisk varetægt«, siger udenrigsministeren onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rasende over for uværdig behandling

Dominic Raab siger, at mishandlingen af Cheng 'reelt set var tortur'. Han har indkaldt den kinesiske ambassadør til et møde.

»Vi rasende over den uværdige mishandling, som Cheng blev udsat for, da han blev tilbageholdt i Kina«.

»Vi har gjort det klart, at vi forventer, at de kinesiske myndigheder gennemgår sagen og stiller folk til ansvar«, siger han til BBC.

En talsmand fra Kinas udenrigsministerium siger onsdag, at Kina 'helt sikkert ikke accepterer' indkaldelsen af ambassadøren.

»Vi håber, at Storbritannien vil være fornuftige og stoppe med at blande sig i Hongkong og Kinas hjemlige affærer, fordi det før eller siden vil skade Storbritanniens egne interesser«, siger talsmanden.

Der er i øjeblikket store protester i Hongkong, hvor indbyggerne er utilfredse med en øget kinesisk indflydelse i regionen.

ritzau