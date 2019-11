Her er de vigtigste kongresmedlemmer, der skal grille Sondland

Demokrat fra Californien og efterretningsudvalgets formand

59-årige Adam B. Schiff leder rigsretssagsundersøgelsen, og ikke overraskende har præsident Donald Trump skudt med skarpt mod den tidligere anklager og givet ham øgenavnet ’Luskede Schiff’. Schiff, der er uddannet fra Stanford University og Harvard Law School, har desuden været under angreb fra republikanere, der mener, at den måde, han styrer processen på, har været uretfærdig. Han er kendt for at være metodisk, balanceret og svær at bringe ud af fatningen, og han gør en dyd ud af at fremstille sig som Trumps modsætning. Som tidligere anklager har han en god portion erfaring med afhøring af vidner, og i karrierens første store sag for tre årtier siden lykkedes det ham at få dømt en FBI-agent, der var blevet forført af en sovjetisk spion og leverede hemmelige oplysninger til gengæld for guld og kontanter.