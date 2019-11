Medier: Amerikansk duo havde nøglerolle i udbyttesag

Automatisk oplæsning Beta

En tidligere Goldman Sachs-direktør og en skatteadvokat fra New York har spillet nøgleroller i den formodede svindel mod Skat for flere milliarder kroner.

Det fremgår af en kortlægning af sagen, som Børsen og DR Nyheder har foretaget.

Kortlægningen viser ifølge medierne for første gang, at amerikanerne Richard Markowitz og John van Merkensteijn spillede en central rolle i den påståede svindel.

De to finansfolk og personer i deres netværk er sagsøgt for at have trukket 2,8 milliarder kroner ud af Skat sammen med den hovedmistænkte i sagen, Sanjay Shah, skriver Børsen.

Alene i denne uge har Skattestyrelsen stævnet de to New York-rigmænd i en del af udbyttesagen, der vedrører 14 pensionsplaner og et dertilhørende tab til statskassen på 820 millioner kroner, lyder det.

»Det er nøglepersoner, der står bag de 14 pensionsplaner, der nu er blevet stævnet«.

»De samme nøglepersoner står også bag en række af de yderligere pensionsplaner – 43 stykker – som vi har stævnet tidligere i år«, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, Steen Bechmann Jacobsen, til Børsen og DR Nyheder.

Mediernes kortlægning viser, at de to finansfolk har indtaget en nøglerolle i den formodede svindel som tætte forretningspartnere med den formodede hovedmand bag udbyttesvindlen, Sanjay Shah, der er sigtet i sagen.

Richard Markowitz og John van Merkensteijn har ifølge medierne også været med til at stifte et kapitalforvalter-selskab.

I selskabet sad også Jerome Lhote og Matthew Stein, som TV2 og Politiken tidligere i år udpegede som bagmænd i sagen, og som har indgået forlig med Skattestyrelsen sammen med en tredje partner, Luke McGee.

Medierne har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Richard Markowitz, John van Merkensteijn, Jerome Lhote, Matthew Stein og Luke McGee via deres advokater til deres rolle i svindelsagen.

Samlet beløber sagen om svindel med dansk udbytteskat sig til 12,7 milliarder kroner.

Skattestyrelsen har som mål at få alle penge retur, men har tidligere varslet, at det er realistisk at få omkring seks milliarder kroner tilbage.

Det ventes desuden at ville koste omtrent to milliarder kroner i advokatregninger at få pengene hjem.

ritzau