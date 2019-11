Morales-tilhængere marcherer ind i La Paz med kister med dræbte Sikkerhedsstyrker brugte tåregas, efter at demonstranter placerede en kiste på et militært køretøj i La Paz.

Tilhængere af den afsatte bolivianske præsident Evo Morales marcherede torsdag ind i hovedstaden La Paz med kister. I dem var personer, der er blevet dræbt i sammenstød med politiet og militæret.

Tilhængerne forsøger således at skabe opmærksomhed omkring de menneskelige omkostninger ved krisen, som har ramt det sydamerikanske land.

Sikkerhedsstyrker affyrede tåregas for at sprede folkemængden, efter at demonstranterne havde placeret en kiste samt en dukke af den midlertidige præsident Jeanine Añez på toppen af et pansret militærkøretøj.

Demonstranterne forsøgte ligeledes at komme ind på den plads, hvor præsidentpaladset ligger, fortæller et øjenvidne.

Añez, en tidligere senator fra oppositionen, tiltrådte som midlertidig præsident i sidste uge.

Hun har kæmpet med en bølge af protester mod sig i kølvandet på Morales' næsten 14-årige venstreorienterede styre.

Mindst 29 mennesker er blevet dræbt i sammenstød, siden Evo Morales trak sig fra posten den 10. november.

Det skete under pres fra demonstranter, civile og sikkerhedsstyrker, efter at en international revision havde fundet alvorlige uregelmæssigheder ved resultatet af valget den 20. oktober.

Morales, der har fået asyl i Mexico, har tidligere udtalt, at han blev væltet i et racistisk, højreorienteret kup.

Han har samtidig sagt, at han vil vende tilbage til Bolivia.

Dog lader det til, at Morales' parti, Bevægelsen for Socialisme (MAS), fortsætter uden ham.

Partimedlemmerne er således blevet enige om at samarbejde med deres politiske modstandere om at vedtage en lov, der skal annullere resultatet af valget den 20. oktober og dermed bane vej for et nyt valg.

Nogle har også opfordret den tidligere præsidents tilhængere til at stoppe deres protester. Noget, Morales endnu ikke har gjort.

»Vi er nødt til at berolige landet. Jeg vil bede befolkningen, tilhængere af Bevægelsen for Socialisme, om at stoppe protesterne og tænke på de nye ledere af vores politiske parti, siger Henry Cabrera, der er et højtstående MAS-medlem.

Cabrera siger videre, at MAS vil stille op til det næste valg med nye, unge kandidater, og at Morales og hans tidligere vicepræsident ikke vil være blandt dem.

ritzau