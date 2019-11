»Lever vi i det 12. eller 21. århundrede?« Fotos af mishandlede børn udløser protester i Bosnien

Automatisk oplæsning Beta

Fotos af børn lænket til senge og radiatorer fik torsdag op mod 1.000 bosniere til at protestere foran regeringshovedkvarteret i Sarajevo. Det skriver flere internationale medier, heriblandt Al Jazeera og The New York Times.

Billederne, som angiveligt er taget over et år på børnehjemmet Pazaric, er blevet delt af oppositionspolitikeren Sabina Cudic fra partiet Nasa Stranka.

»Det her kan sammenlignes med moderne slaveri«, sagde Cudic onsdag til et pressemøde i Sarajevo, efter hun havde fremlagt billederne, som udløste demonstrationen torsdag.

Ifølge netmediet BalkanInsight krævede demonstranterne en øjeblikkelig undersøgelse af forholdene på Pazaric, som huser op mod 300 børn med særlige behov.

»Lever vi i det 12. eller det 21. århundrede?« spurgte en demonstrant på en af protestskiltene.

Demonstranterne krævede også, at børnehjemmets ledelse og bestyrelse fyres øjeblikkeligt.

Ingen handling

Sabina Cudic har begrundet offentliggørelsen af billederne med, at parlamentet hidtil har forsømt at handle på advarsler om mishandling af børnene på Pazaric.

Afsløringerne fik onsdag lokalstyret i Sarajevo og premierminister Fadil Novalic til at bede distriksanklageren om at efterforske sagen.

Direktøren fra børnehjemmet i Pazaric, Redzep Salic, afholdte også en pressekonference onsdag.

Her beskrev han offentliggørelsen af billederne som et angreb mod personalet, og kritiserede Cudic for at bruge børnene politisk.

»Sabina Cudic var her med kommissionen for et par dage siden, og hun fortalte os intet«, sagde Salic ifølge BalkanInsight.

»Havde hun sagt noget om det her, så ville vi afgjort have reageret«.

Forholdene på børnehjemmet møder kritik fra blandt andet Red Barnet, EU’s delegation i Bosnien og UNICEF i Bosnien og Herzegovina.