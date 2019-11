Putin til enker efter dødsulykke: Vi arbejder videre med dette unikke våben At være i besiddelse af så unik teknologi er i sig selv en pålidelig garanti for fred, siger Putin.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, lover at fortsætte udviklingen af en avanceret atomdreven raket, som menes at have været i centrum under en mystisk dødelig ulykke i august.

Fem teknikere og to andre personer blev dræbt ved ulykken nær byen Severodvinsk under test af et nyt våbensystem den 8. august.

Det var en raketmotor, som eksploderede under testen ved Hvidehavet. De regionale myndigheder meldte efterfølgende om et unormalt niveau af radioaktivitet i området.

Forsvarseksperter mener, at det var en del af et atomdrevent krydsermissil, som blev testet ved ulykken med det mystiske våben.

»Vi vil helt sikkert gå videre med at udvikling dette våben på trods af alt«, siger Putin, som fredag mødte enker til ofrene for ulykken.

»At være i besiddelse af en så unik teknologi er i sig selv en meget betydningsfuld og pålidelig garanti for fred på planeten«, siger Putin.

Den russiske præsident talte torsdag ved en ceremoni i Kreml, hvor ofrene for ulykken blev hædret med medaljer tildelt posthumt.

Putin gjorde det ikke klart, hvilket våben der er tale om.

Den russiske leder betonede, at det russiske militær særligt har brug for kamprobotter, droner og laservåben i det næste årti.

»Der bør ske en udvidelse af ubemandede rekognosceringer og af angrebsfly, laservåben og hypersonisk-systemer baseret på nye fysiske principper samt af robotsystemer, der kan udføre forskellige opgaver på slagmarken, siger han.

Omkring 70 procent af det russiske militærs våben står for at skulle moderniseres i de kommende år, fastslår Putin over for Ruslands nationale sikkerhedsråd ifølge udskrifter fra møder, der er offentliggjort af styret i Kreml.

ritzau