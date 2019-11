Niårig tager ingeniøruddannelse på ni måneder En uddannelse, som bliver betegnet særligt svær at gennemføre, er niårig belgier ved at klare på rekordtid.

Som mange andre niårige bruger belgiske Laurent Simons gerne tiden foran fjernsynet og med sin hund. Men han vil også gerne udvikle kunstige organer, og han er godt på vej til at have kvalifikationerne i orden.

I december modtager han efter planen sin bachelorgrad i elektroteknologi fra Eindhovens tekniske universitet i Holland. Og den milepæl er han en de yngste nogensinde til at opnå.

Uddannelsen i elektroteknologi på universitetet er egentlig sat til at tage de studerende tre år. Men Laurent Simons står til at klare skærene på ni måneder.

Det er ifølge den niårige belgier 'normalt', men også ret 'cool', som han udtrykker det.

Han er ikke bare hyperintelligent. Han er også rigtig flink Sjoerd Hulshof, leder uddannelsen på universitet

På universitetet lærer Laurent Simons blandt om, hvordan man udvikler et integreret kredsløb, som er et elektrisk kredsløb bestående af adskillige komponenter på et lille stykke materiale som eksempelvis en mikrochip.

Hans lærere er ved at løbe tør for rosende ord til den unge studerende.

»Laurents egenskaber er simpelthen ekstraordinære«, siger Sjoerd Hulshof, som leder uddannelsen på universitet.

En uddannelsen, som bliver betegnet som særligt svær at gennemføre.

»Han er den hurtigste student, vi nogensinde har set. Og han er ikke bare hyperintelligent. Han er også rigtig flink«, siger Hulshof.

Mens Laurent Simons' venner fra folkeskolen løber rundt og leger, bruger Simons tiden i laboratorierne på universitetet.

»Jeg savner ikke rigtig folkeskolen, men jeg har stadig venner der«, siger Simons.

Fem år fra folkeskolestart til universitetsuddannelse

Den unge belgier begyndte i folkeskole i Belgien som fireårig, og den gennemførte han på halvandet år. I alt har det taget ham fem år, fra han begyndte i folkeskolen, til han færdiggør en universitetsuddannelse.

Han er blevet opdraget af sine bedsteforældre i Oostende, Belgien, indtil begyndelsen af dette år, fordi hans forældre har haft travlt med arbejde på deres tandlægeklinik i Holland.

Den tandlægeklinik er de i gang med at sælge, så de kan dedikere al deres tid til deres intelligente barn. De følger ham blandt andet til universitetet hver dag, fordi han er for ung til at tage turen med toget selv.

Laurent Simons' mål, efter at bacheloren er kommet i hus i december, er at udvikle 'kunstige organer, der kan forlænge menneskers levetid'. Årsagen er, at han vil hjælpe folk som sine bedsteforældre.

Drengens forældre er allerede i kontakt med universiteter i USA, hvor han kan tage de næste skridt i sin uddannelse.

