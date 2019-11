USA pålægger Iran at betale millioner til tortureret journalist

Automatisk oplæsning Beta

En amerikansk dommer har fredag pålagt Iran at betale Washington Post-journalisten Jason Rezaian og hans familie næsten 180 millioner dollar i erstatning.

Det sker, efter at journalisten mellem 2014 og 2016 sad tilbageholdt i Iran i 544 dage.

Det fremgår af en 30 sider lang afgørelse fra dommer Richard J. Leon i Washington D.C.

»At holde en mand som gidsel og udsætte ham for tortur for at bruge det i forhandlinger med USA er skandaløst. Det fortjener at blive straffet, ligesom at der er brug for afskrækkelse«, udtaler dommer Richard J. Leon.

Dommeren oplyser videre, at Jason Rezaian har 'problemer med at sove og nogle gange vågner skrigende på grund af mareridt'. Det sker som følge af, at han er blevet tortureret af de iranske myndigheder.

Retten har pålagt Iran at betale samlet 150 millioner dollar i erstatning til Jason Rezaian, hans hustru, Mary, og hans bror, Ali.

Dømt for spionage i Iran

Derudover har retten pålagt Iran at betale 24 millioner dollar for svie og smerte samt millioner i økonomisk tab.

Rezaian-familien havde søgt om en milliard dollar i erstatning.

Jason Rezaian blev dømt for spionage i Iran i en retssag, der foregik bag lukkede døre og blev fordømt af internationale menneskerettighedsorganisationer.

Hans anholdelse skete under USA's forhandlinger med Iran om iranernes atomprogram. Disse forhandlinger resulterede i en atomaftale i 2015.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, trak dog USA ud af aftalen i 2018 og genindførte sanktioner mod Iran.

