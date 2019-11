Bolton bryder tavshed, men ikke om Ukraine

Demokrater og amerikanere ventede på vidneforklaring fra Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John R. Bolton. Men da han skrev på Twitter, at han ville bryde sin tavshed, ville han blot fortælle, at Det Hvide Hus havde nægtet ham adgang til hans Twitter-konto.

I flere uger har præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John R. Bolton afvist at afgive vidneforklaring frivilligt om, hvad han ved om Ukraine-sagen.

For demokraterne er Bolton et vigtigt vidne i undersøgelsen, der startede i oktober, som skal klarlægge, om der skal indledes en rigsretssag mod Donald Trump.

Trump anklages for embedsmisbrug. Han har angiveligt presset Ukraines præsident, Volodimir Selenskij, for at »få snavs« på den tidligere vicepræsident og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, og hans søn Hunter Biden.

Oplysningerne skulle bruges til at miskreditere Biden og på den måde påvirke det kommende amerikanske præsidentvalg i 2020.

Tidligere Ruslands-rådgiver Fiona Hill har vidnet om sine samtaler med Bolton i den verserende undersøgelse.

Bolton skulle have sagt til hende, at han »ikke er en del af den narkohandel, som Sondland og Mulvaney brygger på« og kaldt »Giuliani en håndgranat, som kommer til at sprænge os alle i luften«.

Gordon Sondland var amerikansk EU-ambassadør, og ifølge flere vidneforklaringer var det ham, der i ledtog med Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, og stabschef Mick Mulvaney pressede Ukraine til at undersøge Joe Biden og hans søn på vegne af Donald Trump.

Kræver Boltons forklaring

John R. Bolton fik omgående en masse opmærksomhed og titusinder flere følgere, da han fredag aften efter længere tids pause var aktiv igen på Twitter. Han lagde op til, at han var nægtet adgang til Twitter af Det Hvide Hus af frygt for, hvad han ville sige.

»Glad for at være tilbage på Twitter efter to måneder. For baggrunden, bliv hængende...«, skrev John R. Bolton.

I sit opfølgende Tweet skrev han:

»Til alle dem, der spekulerede i, at jeg gemte mig, jeg er ked af at skuffe jer!«.

Ville Bolton endelig bekræfte samtalerne, som Fiona Hill har afgivet forklaring om?

Desværre, nej. Til stor skuffelse for flere var det ikke sin viden om Ukraine-sagen, som Bolton ville fortælle om. Han ville blot »afsløre«, at hans Twitter-konto var blokeret af Det Hvide Hus, og han fik brug for Twitters hjælp til at få adgang til den.

In full disclosure, the @WhiteHouse never returned access to my Twitter account. Thank you to @twitter for standing by their community standards and rightfully returning control of my account. — John Bolton (@AmbJohnBolton) November 22, 2019

Flere brugere på Twitter har efterfølgende krævet under hashtagget #BoltonMustTestify, at Bolton skal »mande sig op« og afgive vidneforklaring.

Bolton har tidligere givet udtryk for, at han vil afgive forklaring, hvis han bliver indkaldt som vidne af en domstol til trods for, at Det Hvide Hus har forbudt ham at udtale sig i sagen.

Donald Trump afviser, at han har blokeret adgangen til Boltons Twitter-konto.

Anklagerne mod Trump i Ukraine-sagen er kommet, efter at The Wall Street Journal har skrevet om telefonopkald mellem Trump og Selenskij, og efter at en unavngiven whistleblower har advaret om sagen.