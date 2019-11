Jeremy Corbyn beskylder Boris Johnson for ville indgå »giftig« aftale med Trump

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det britiske oppositionsparti Labour beskylder onsdag den konservative premierminister, Boris Johnson, for at være på vej til at indgå en 'giftig' aftale med USA's præsident, Donald Trump, om at sælge ud af Storbritanniens højt skattede offentlige sundhedsvæsen (NHS).

Det skal ifølge Labors leder, Jeremy Corbyn, ske som led i en handelsaftale, når briterne er ude af EU.

Corbyn har onsdag vist 451 sider af, hvad han siger er hidtil hemmeligholdte dokumenter om forhandlingerne mellem Storbritannien og USA.

Han siger, at det beviser, at Johnson forsøger at kaste NHS på bordet som et forhandlingsemne for at nå en handelsaftale med USA.

»Det er totalt nonsens, siger Johnson ifølge Reuters.

»Jeg kan give Jer en absolut håndfast garanti på, at dette er en fuldstændig afsporing, at NHS under ingen omstændigheder vil være på forhandlingsbordet eller til salg«, lover han.

Briterne skal til valg 12. december. Her håber Johnson at sikre sig et absolut konservativt flertal, så han kan kan gennemføre den skilsmisseaftale, han har indgået med EU.

NHS blev etableret i 1948 af den daværende Labour-regering. Den garanterer fri adgang til offentlige sundhed og pleje 'fra vugge til grav' og er en kronjuvel i britisk velfærdspolitik. Det var en politik, som siden især blev kopieret i de nordiske lande.

Corbyn har tidligere henvist til et resume af forhandlinger med USA. Men han siger, at det er den uredigerede version, som han nu har fået i hænde. Her fremgår det, at der har været seks møder med USA om en handelsaftale.

»USA kræver, at vores NHS skal være på bordet under forhandlingerne om en giftig aftale«, siger Corbyn. Han kalder det den konservativ regerings 'hemmelige dagsorden'.

»Der er allerede blevet talt om det i al hemmelighed, og det kan føre til en løbsk privatisering af vores sundhedssystem«, mener han.

ritzau