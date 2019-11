Stor måling viser massivt flertal til Johnson før valg

Automatisk oplæsning Beta

Premierminister Boris Johnsons konservative parti står til at vinde 359 mandater ved valget til det britiske parlament den 12 december.

Det viser en omfattende måling fra instituttet YouGov ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed står de konservative til et stort flertal i parlamentet, der består af 650 sæder.

Målingen er særdeles godt nyt for Boris Johnson, der står til at få yderligere 42 mandater i parlamentet.

Til sammenligning må Labour forberede sig på at blive marginaliseret ved det kommende valg.

Således står oppositionspartiet blot til 211 mandater. Ved valget i 2017 fik partiet 262 pladser i parlamentet.

Meget større præcision

YouGovs måling er baseret på den såkaldte MRP-model.

Den kan spå om valgresultatet med meget større præcision end almindelige meningsmålinger, der ofte baseres på omkring 1000 besvarelser.

MRP-målingen består af besvarelser fra titusindvis af potentielle vælgere.

Besvarelserne bliver sammenholdt med befolkningssammensætning, data om valgkredse og andre statistikker for på den måde at nå frem til et kvalificeret bud på et valgresultat.

Modellen viste sig at være meget præcis ved valget i 2017, hvor daværende premierminister Theresa May led et stort nederlag.

Generelt svært at forudsige resultat

Det britiske valgsystem gør det generelt svært at forudsige resultatet af et parlamentsvalg udelukkende baseret på meningsmålinger.

De konservative har længe haft et forspring på adskillige procentpoint ned til Labour i alle foreløbige målinger før valget.

Ifølge YouGov kan de konservative miste flertallet i parlamentet, hvis forspringet kommer under syv procentpoint.

Valgsystemet er skruet sådan sammen, at et samlet flertal på nationalt plan ikke nødvendigvis giver flertal i parlamentet.

ritzau