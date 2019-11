Buschauffør mister kontrol i hårnålesving på bjerg - 19 dræbt

Automatisk oplæsning Beta

Dødstallet efter en busulykke på en bjergvej i det sydlige Nepal onsdag er steget til 19.

Det sker, efter at to personer er døde af deres kvæstelser torsdag, oplyser det lokale politi.

Passagerbussen kørte af vejen og faldt ned i en kløft i landsbyen Narapani, der ligger i distriktet Arghakhanchi i det sydlige Nepal.

Bussen var på vej til regionens hovedby, Butwal, fra distriktets hovedkvarter, Sandhikharka.

Den lokale politibetjent Prakash Bista fortæller, at buschaufføren mistede kontrollen over sit køretøj i et hårnålesving på den smalle bjergvej.

»18 kvæstede passagerer modtager behandling på forskellige hospitaler. Blandt dem er tre alvorligt kvæstet«, siger han.

Ulykkesstedet ligger 227 kilometer sydvest for hovedstaden Kathmandu.

Dele af bussen ligger spredt langs en skråning under vejen, og politiets redningsarbejdere har svært ved at bjærge ligene. Det rapporterer den nepalesiske avis Kantipur torsdag.

Trafikulykker sker jævnligt i det bjergrige Nepal, der i de senere år har oplevet et pres for at bygge veje, der forbinder regioner og landsbyer og byer på tværs af landet.

