Lastbilchauffør i Dover: »Når alle er fanget i kaosset, så er jeg en af de heldige få, der kommer til at elske det«

Han er ikke meget for at stoppe med at spise sine pomfritter på tallerkenen. Det er også irriterende, at en journalist skal bryde ind, lige da pubbens burgermenu bliver serveret. Men ligesom de fleste andre briter så kan Iain Scarlett efter lidt betænkningstid slet ikke holde mund, når nogen spørger ind til det kommende britiske parlamentsvalg.