Boris Johnsons kandidater har fået en manual til at angribe modstandere

I krig og kærlighed gælder alle kneb. Og siden britisk politik har udviklet sig til noget nær det første, er det måske ikke så overraskende, at alt skyts er sat ind i valgkampen.

For det konservative parti er et af midlerne at udstyre partiets politikere med en manual, hvor de kan finde vejledning til, hvordan de angriber deres modstandere, Labour og Liberaldemokraterne. Det afslører den engelske avis The Guardian.

Ifølge The Guardian er manualen designet til at forsyne de konservative kandidater til parlamentsvalget med budskaber, de kan bruge, når de stemmer dørklokker over hele Storbritannien.

Men det er eftersigende ikke alt, briterne skal tage for gode varer, hvis de møder en konservativ politiker på dørtrinnet. Tvivlsomme og forældede påstande om partierne Labour og Liberaldemokraterne har fundet vej til manualens sider.

Manualen vejleder blandt andet i, hvordan man som konservativ kan ramme Labour. En af måderne er at citere Labours skyggefinansminister John McDonnell fra en tale, han holdt i 2011. I de konservatives papirer står, at McDonnell mener, at erhvervslivet er fjenden. Men ifølge The Guardian stammer citatet fra en tale, hvor McDonnell har sagt, at fjenden er de firmaer, der skabte (finans)krisen.

Det er også beskrevet, hvordan de konservative bedst muligt kan kritisere Liberaldemokraterne. Ifølge avisens udlægning af dokumentet gøres det ved at kalde partiet for hyklere med synspunkter, der går imod britiske værdier.

Blandt påstandene mod Liberaldemokraterne er, at partiet foreslår, at prostitution skal foreslås som et karrierevalg for skolebørn. Denne påstand er baseret på tre år gamle kommentarer fra en tidligere lokalformand for partiets afdeling i byen Cheltenham.

I dokumentet står også, at formanden for partiet, Jo Swinson, støtter en ny ejendomsskat. Dette er baseret på udtalelser fra Swinson i 2014, og det er i dag ikke en del af partiprogrammet hos Liberaldemokraterne.

The Guardian har forsøgt at få en kommentar fra det konservative parti, men uden held.