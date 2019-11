Medier: Regeringschef er klar til at trække sig midt under skandalesag om bombeangreb mod journalist

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Maltas premierminister, Joseph Muscat, vil trække sig fra sin post meget snart. Det har han ifølge Times of Malta oplyst over for sine medarbejdere ifølge nyhedsbureauet Reuters. Meldingen kommer midt under en politisk skandalesag, der involverer et bombedrab på en undersøgende journalist. Tidligere på ugen trådte Muscats stabschef, Keith Schembri, tilbage. Dagen efter blev han anholdt i forbindelse med efterforskningen af drabet på journalisten Daphne Caruana Galizia i 2017. Han blev dog torsdag løsladt efter to dage i politiets varetægt. Det fik Galizias familie til at kræve, at premierministeren skulle trække sig fra sin post. Joseph Muscat har tidligere sagt, at han agter at blive på posten, indtil efterforskningen af drabet er fuldendt. Muscats tidligere stabschef blev indkaldt til afhøring, efter at en hovedmistænkt i sagen angiveligt havde fortalt politiets efterforskere, at han har beviser, der knytter Schembri til korruption. Caruana Galiza var kendt for at lede efter oplysninger om økonomisk kriminalitet blandt højt placerede maltesere. Hun blev i oktober 2017 dræbt af en kraftig bombe, der var placeret i hendes bil. Tre mænd er anholdt og afventer en retssag for at have bragt bomben til sprængning. ritzau