Stor politiaktion i London – flere personer såret efter knivangreb

Flere personer er angiveligt blevet såret i London, hvor politiet er i gang med en større aktion. Politiet har skudt en person, oplyser de på deres Twitter-profil.

Det er sket i området omkring London Bridge i hjertet af London. Broen er en af de mange, der krydser Themsen i den britiske hovedstad. Politiet har afspærret området.

På Twitter skriver politiet i London, at de klokken 13.58 lokal tid blev tilkaldt til et knivstikkeri nær London Bridge. Politiet bekræfter, at flere mennesker er sårede.

Politiet oplyser, at de vil efterforske sagen som terrorrelateret.

På billeder, som er delt på Twitter, kan man se en person ligge på jorden, mens betjente har trukket deres våben.

På andre billeder kan man se en stribe politibiler på broen, hvor de karakteristiske røde dobbeltdækkerbusser og personbiler holder stille. En hvid lastbil holder på tværs af vejbanerne.

You can see the lorry across the road #Londonbridge pic.twitter.com/q8eTstewaG — adam cannon (@adam_cannon) 29. november 2019

En BBC-journalist, John McManus, er på stedet og har har angiveligt hørt flere skud, der formentlig er affyret af betjente.

Forinden så han flere mænd i en form for slagsmål.

Et øjenvidne, Einer Orn, fortæller til BBC, at han midt i sin frokostpause nær London Bridge så politibiler ankomme ’ud af det blå’. Han hørte to skud, men var i tvivl om, det var fyrværkeri.

»Et par minutter senere hørte jeg mange flere skud og folk begyndte at løbe af broen. Busser blev stoppet. Det var meget hektisk«, siger Einer Orn til BBC.

Landets premierminister Boris Johnson har tilkendegivet, at han følger sagen.

»Jeg holdes opdateret om hændelsen på London Bridge og vil gerne takke politiet og beredskabet for deres hurtige reaktion«, skriver Johnson på Twitter.