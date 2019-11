Boris Johnson beder til, at Trump holder sig ude af den britiske valgkamp

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, mener, at det vil være 'bedst', hvis Donald Trump ikke blander sig i det britiske valg.

Sådan lyder meldingen, før den amerikanske præsident besøger London ved et Nato-topmøde næste uge.

På opsigtsvækkende vis advarede Trump i slutningen af oktober i hårde vendinger briterne mod at stemme på Labour-leder Jeremy Corbyn. Han sagde blandt andet, at Corbyn 'vil være så skidt for jeres land'.

Højtstående embedsmænd under Trump sagde fredag, at Trump er 'meget bevidst om ikke, igen, at vade ind midt i et andet lands valgkamp'.

Men angiveligt er konservative partimedlemmer nervøse for, hvad Trump kan finde på at sige, når han er i London en uge inden valget 12. december.

Her er Johnson ifølge målinger godt på vej til en sejr.

»Det, som man ikke traditionelt gør som tætte allierede og venner – det, som man ikke traditionelt gør, er at involvere sig i hinandens valgkampe«, siger Johnson til LBC Radio.

» Det bedste, når man er tætte allierede og venner som Storbritannien og USA, er, at ingen af de to parter involverer sig i hinandens valgkampe«.

Valgsejr udløser brexit senest sidste dag i januar

Johnson har meddelt, at hvis han genvinder magten, så vil han sørge for, at brexit finder sted senest 31. januar.

Sker det, vil det markere den foreløbige afslutning på et næsten fire år langt forløb, siden briterne i 2016 i en folkeafstemning stemte for at forlade EU.

Johnson siger, at regeringen er forberedt på et muligt brexit uden en skilsmisseaftale.

Det vil betyde, at Storbritannien vil forlade EU uden at have fastlagt de nærmere betingelser, hvilket ventes at skabe stor økonomisk usikkerhed.

Den britiske premierminister regner dog med at at nå frem til en handelsaftale med EU inden slutningen af 2020, har han sagt.

Præsident Trump ventes at ankomme til London mandag, og militæralliancens topmøde finder sted tirsdag og onsdag.

Under topmødet skal han blandt andet have et en-til-en-møde med den danske statsminister, Mette Frederiksen (S). Britiske repræsentanter er blot indkaldt til en såkaldt arbejdsfrokost.

ritzau