Tre unge blev ramt af knivstikker på indkøbsgade i Haag Tre personer kom lettere til skade i knivangreb i Haag, oplyser hollandsk politi. Gerningsmand er på fri fod.

Tre unge personer blev såret i et knivangreb tidligt fredag aften i den hollandske by Haag. Alle tre er udskrevet efter behandling på et hospital.

Det oplyser politiet i Holland sent fredag aften uden at komme ind på de tre personers køn og alder.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

»Alle tre ofre for knivstikshændelsen i Grote Marktstraat er mindreårige. Vi er i kontakt med deres familier«, oplyser politiet i Haag i et tweet.

Ifølge den hollandske tv-station NOS var to teenagepiger blandt ofrene.

Tidligere beskrivelse af gerningsmanden var forkert

Politiet oplyser desuden, at en tidligere beskrivelse af den mistænkte gerningsperson som værende en mand mellem 45 og 50 år af nordafrikansk afstamning er forkert.

»Vi leder efter en mistænkt. Ingen er endnu blevet anholdt. På nuværende tidspunkt er alle scenarier åbne«, siger Marije Kuiper, der er talskvinde for politiet, ifølge Reuters.

Tidligere forlød det, at 'adskillige' personer var såret.

Angrebet skulle have fundet sted i et shoppingkvarter i Haag, der med godt én million indbyggere er den tredjestørste by i Holland.

Intet tyder på, at knivstikkeriet var motiveret af et ønske om at begå terrorisme, beretter tv-stationen NOS med henvisning til 'forskellige kilder'.

Det er fortsat meget sparsomt med bekræftede oplysninger om angrebet.

Angrebet fandt sted i stormagasin

Ifølge NOS og AFP fandt angrebet sted i stormagasinet Hudsons Bay. Det er dog endnu ubekræftet.

Billeder på sociale medier viser kunder, der i panik løber fra gerningsstedet.

Området var fredag aften tæt befolket af folk, som var på udkig efter gode tilbud i anledning af black friday.

Angrebet i Holland fandt sted, få timer efter at to personer blev dræbt af knivstik i den centrale del af London i England. Den formodede gerningsmand, en 28-årig mand, blev overmandet af forbipasserende og skudt og dræbt af politiet.

Holland har i lighed med flere andre europæiske lande oplevet en række angreb i stil med fredagens, skriver AFP.

I marts blev fire personer dræbt, da en mand født i Tyrkiet åbnede ild i en sporvogn i Utrecht.

Mandag i denne uge anholdt politiet to mistænkte jihadister, den ene i Haag, og sigtede dem for at planlægge et terrorangreb med selvmords- og bilbomber

