Danmark går imod USA i opsigtsvækkende Iran-initiativ Med fem andre går Danmark med i handelsinitiativ. Det sender signal om at bevare atomaftale, mener Kofod.

Danmark bliver del af handelsinitiativet Instex, som Frankrig, Tyskland og Storbritannien står bag.

Initiativet er en pengekanal, der sikrer, at man kan handle med Iran trods amerikanske sanktioner.

»Regeringen har besluttet, at Danmark bliver aktionær i Instex, fordi vi mener, at Danmark og Europa har en klar sikkerhedsinteresse i at bevare atomaftalen.

»Aftalen er vores bedste vej til at sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben og til at forhindre yderligere eskaleringer i regionen«, udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Danmark vil tilslutte sig initiativet sammen med Belgien, Finland, Holland, Norge og Sverige.

»Atomaftalen hviler på to ben - international kontrol med det iranske atomprogram på den ene side, og sanktionsløftelse og samhandel med Iran på den anden side«.

»At seks lande nu vil tiltræde Instex, og dermed slutter sig til Frankrig, Tyskland og UK, er et vigtigt signal om, at Europa står bag aftalen og er villige til at tage konkrete skridt for at bevare den, udtaler Jeppe Kofod.

Den danske udenrigsminister understreger, at han er bekymret over Irans overtrædelser af atomaftalen.

» Jeg vil gerne understrege, at vi er ekstremt bekymrede over de iranske overtrædelser af atomaftalens bestemmelser. Vi har sammen med EU gentagne gange opfordret Iran til fuld efterlevelse«, lyder det fra Kofod.

Folketinget skal ikke godkende Danmarks tilslutning til initiativet.

USA trak sig sidste år ud af den internationale atomaftale med Iran. I stedet genindførte præsident Donald Trump skrappe økonomiske sanktioner mod landet. De forhindrer, at blandt andet europæiske virksomheder kan handle med eller slå sig ned i Iran.

Resultatet har været et brat økonomisk tilbageslag, som rammer de menige iranere hårdt.

Der har været flere demonstrationer i Iran, hvor folk er gået på gaden efter regeringens beslutning om at øge prisen på benzin og rationering af en række varer i det sanktionsramte land.

