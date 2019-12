Twitter spærrer republikaners konti efter 'så skal du hænges'-tweet Republikansk kongreskandidat er udelukket fra Twitter, efter at hun antydede, at demokrat bør hænges.

Det sociale medie Twitter har lukket en amerikansk politikers konto som følge af truende tweets mod det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar.

Det skriver NBC News.

Republikaneren Danielle Stella, der håber på at blive modkandidat til Omar ved valget til Repræsentanternes Hus i 2020, tweetede tidligere denne uge, at 'hvis det bliver bevist, at Ilhan har videregivet følsomme oplysninger til Iran, så skal hun retsforfølges for forræderi og hænges'.

Et opfølgende tweet inkluderede en 'grov tegning af et lig, der hænger fra galgen', skriver NBC News.

Ifølge det amerikanske medie har Danielle Stella ikke fremlagt beviser, som kan understøtte hendes påstand om, at Ilhan Omar skulle have bistået en fremmed magt. Iran og USA har været på kant med hinanden i flere årtier.

De kontroversielle tweets er ikke længere tilgængelige.

Danielle Stellas valgkonto - @2020mncongress - er 'suspenderet', fremgår det af Twitter.com.

En talsmand for Twitter bekræftede lørdag, at Stella ikke længere kan benytte platformen.

» Kontiene blev suspenderet varigt for gentagne overtrædelser af Twitter-reglerne«, oplyser talspersonen med henvisning til Stellas kampagne- og private konti.

Hadefuld adfærd, trusler om vold, krænkelser og chikane er bandlyst på det sociale medie.

Det er ikke lykkedes NBC at få en kommentar fra Danielle Stella.

Derimod skriver Ilhan Omar i et tweet, at 'voldelig retorik uundgåeligt fører til voldelige trusler og, i sidste ende, til voldelige handlinger'.

En af de første valgte muslimske kvinder

Ilhan Omar, der kom til USA i 1997 som flygtning fra Somalia, blev ved midtvejsvalgene i 2018 en af de første muslimske kvinder til at blive valgt til Kongressen. Hun repræsenterer Minnesotas femte kongresdistrikt.

I sommer var hun en af fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, som var genstand for verbale angreb fra USA's præsident, Donald Trump. Han kritiserede blandt andet Ilhan Omar for at være antiamerikansk.

Det fik demokrater til at beskylde Trump for forsøg på at opildne til voldelige handlinger mod det muslimske kongresmedlem.

I november erkendte en mand fra New York sig skyldig i at have fremsat dødstrusler mod Omar. Det skete i et telefonopkald til hendes kontor.

Han risikerer en fængselsstraf på op til ti år og en bøde op til en kvart million dollar.

