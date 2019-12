Australien kritiserer Kinas behandling af tilbageholdt blogger

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Australiens udenrigsminister, Marise Payne, siger, at en kinesisk-australsk forfatter bliver tilbageholdt i Kina under uacceptable forhold.

Yang Hengjun, en tidligere kinesisk diplomat, som siden er blevet blogger, er udsat for daglige forhør og sidder i lænker.

Det oplyser udenrigsministeren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Yang blev i august anholdt og er under mistanke for at have udøvet spionage.

Det kan give dødsstraf i Kina, som har meddelt Australien, at landet ikke skal blande sig i sagen.

Men Payne har fortalt, at hun følte en pligt til offentligt at udtale sig om sagen, efter embedsmænd fra Australiens ambassade i Kina for nylig besøgte tilbageholdte Yang Hengjun

»Hans aktuelle situation indebærer tiltagende isolation fra resten af verden med begrænsninger på kommunikationen med familie og venner samt gentagne daglige forhør, også mens han sidder i lænker«, skriver Payne i en meddelelse ifølge Reuters.

»Det er uacceptabelt«.

Følsom sag for Australien

Payne siger, at Australien har bedt om en forklaring på anklagerne mod Yang og bedt om, at han bliver behandlet på fair vis i overensstemmelse med internationale retningslinjer. Det gælder blandt andet, at han får adgang til at tale med advokater og sin familie.

Stærke handelsforbindelser gør ifølge Reuters sagen følsom for Australien, der har Kina som sit største eksportmarked.

Yang Hengjun er tidligere diplomat for udenrigsministeriet i Kina. Han har under pseudonymet Wei Shi også skrevet spionromaner.

Det franske nyhedsbureau AFP har beskrevet Yang Hengjun som en af Kinas mest indflydelsesrige politiske bloggere.

Han har blandt andet været fortaler for, at Kina burde udvikle sig i en mere demokratisk retning.

Han har i den forbindelse kritiseret styret i Kina.

ritzau