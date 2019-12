Kina udelukker amerikanske flådefartøjer fra besøg i Hongkong Kinas udenrigsministerium har reageret på, at USA har vedtaget en lov, der støtter demonstranter i Hongkong.

Kinas udenrigsministerium meddelte mandag, at det har indstillet behandlingen af USA's ansøgninger om at få tilladelse til, at amerikanske flådefartøjer og militære fly kan besøge Hongkong.

Kina siger, at det er en reaktion på, at USA's politiske ledere har vedtaget en lov, der støtter demonstranterne i Hongkong.

Sanktionerne vil også gælde for ngo'ers besøg. De har i Kinas øjne ageret 'dårligt' på de seneste uroligheder i Hongkong - det gælder blandt andet Human Rights Watch, Freedom House og The National Endowment for Democracy.

»Kina opfordrer USA til at rette sin fejl og stoppe alle gerninger og handlinger, der blander sig i Hongkongs anliggender og Kinas interne anliggender«, lyder det fra talskvinden, Hua Chunying.

Kina sagde i sidste uge, at det ville 'svare stærkt igen', hvis USA fortsætter med at blande sig i forholdene i Hongkong.

Advarslen fra det kinesiske udenrigsministerium kom, næsten umiddelbart efter at USA's præsident, Donald Trump, havde underskrevet en lov, der støtter demonstranterne i Hongkong.

Kina: En alvorlig indblanding i vores anliggender

Ifølge Kinas udenrigsministerium er den nye lov, som blev vedtaget i Washington, en alvorlig indblanding i kinesiske anliggender.

»De amerikanske bestræbelser er 'dømt til at mislykkes'«, udtalte udenrigsministeriet i Beijing, som også indkaldte USA's ambassadør i Kina, Terry Branstad, som reaktion på den nye lov.

Onsdag underskrev Donald Trump en lov, der skal sikre Hongkongs suverænitet og sikkerhed.

I lovteksten står der blandt andet, at USA mindst en gang om året skal kontrollere, at Hongkong har nok autonomi, til at USA vil indgå særlige handelsaftaler med lokalregeringen.

Samtidig omfatter loven sanktioner mod embedsmænd, der krænker menneskerettighederne i Hongkong.

Trump forsøger i øjeblikket at indgå en handelsaftale med Kina.

Hundredvis af kontorfolk i Hongkongs forretningskvarter gik mandag i deres frokostpause på gaden for at tilkendegive deres støtte til de prodemokratiske demonstranter. Aktionen ventes at blive fulgt op dagligt i denne uge.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte i juni som følge af et kontroversielt lovforslag om udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina. Forslaget er siden blevet droppet.

