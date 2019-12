Kongresleder fra USA: Vi er stadig med i klimakamp Nancy Pelosi: Vi har indset, at dette er en eksistentiel trussel. Vi har ikke levet op til udfordringerne.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den amerikanske kongresleder Nancy Pelosi siger ved FN's klimamøde COP25 i Madrid, at verden stadig kan regne med USA i kampen mod global opvarmning til trods for præsident Donald Trumps politiske linje.

Demokraten Pelosi er i Madrid sammen med 14 andre medlemmer af Kongressen for at gøre det klart, at en stor del af USA er stærkt indstillet på at leve op til de mål, som blev fastsat i Parisaftalen fra 2015. Dette gælder blandt andre de fleste demokratiske præsidentkandidater.

»Vi er her for at sige til alle Jer på vegne af Repræsentanternes Hus og USA's kongres, at vi stadig er med«, erklærede Pelosi til store klapsalver.

Vi er her for at sige til alle Jer på vegne af Repræsentanternes Hus og USA's kongres, at vi stadig er med Nancy Pelosi, demokrat og kongresleder

»Vi har indset, at dette er en eksistentiel trussel. Vi har ikke levet op til udfordringerne«, hed det videre.

Trump kalder global opvarmning for et 'blufnummer', og han har trukket USA ud af Parisaftalen, som 196 lande har underskrevet. Dens overordnede mål er at holde den globale temperaturstigning under to grader i forhold til førindustrielt niveau og stræbe efter at begrænse den til 1,5 grader.

USA spillede under Trumps forgænger, Barack Obama, en central rolle i bestræbelserne på at få aftalen på plads.

»Vi har et moralsk ansvar over for fremtidige generationer til at videregive denne planet på en bedre måde«, understreger Pelosi og tilføjer:

»Vi ser klimaforandringer som et spørgsmål om offentlig sundhed«.

Risikerer at gå i søvne forbi ' a point of no return'

Pelosi, som stod sammen med ledere fra blandt andre Costa Rica og Bangladesh, fastslår samtidig, at det også er et økonomisk spørgsmål, fordi det gælder alle de nye grønne teknologier.

»Og vi anser det også for at være et spørgsmål om national sikkerhed«.

Kort forinden havde FN's generalsekretær, António Guterres, ved åbningen af klimamødet advaret om, at verdens regeringer risikerer at gå i søvne forbi ' a point of no return'.

Guterres, som er tidligere portugisisk premierminister og en ledende fortaler for mere ambitiøse indgreb for at standse klimaforandringerne, frygter, at der sker en form for kollektiv overgivelse over for for problemerne, hvilket han mener vil være skæbnesvangert for alles helbred og sundhed.

»Ønsker vi virkeligt at blive husket som generationen, der stak hovedet i sandet«, sagde han ved åbningsmødet i det hangaragtige kongrescenter i den spanske hovedstad.

ritzau