Bangladesh beskyldes for at nægte rohingyaer skolegang 400.000 rohingya-flygtningebørn er udelukket fra at modtage undervisning i Bangladesh, konkluderer rapport.

Regeringen i Bangladesh blokerer for uddannelse til rohingya-børn, mens den afventer børnenes tilbagevenden til Myanmar.

Det konkluderer Human Rights Watch i en rapport med titlen 'Er vi ikke mennesker?'. Rapporten er offentliggjort tirsdag.

Menneskerettighedsorganisationen opfordrer til, at restriktionerne ophæves.

I den 81 sider lange rapport konkluderer den New York-baserede organisation, at omkring 400.000 rohingya-børn er udelukket fra at modtage undervisning under den bangladeshiske studieordning eller fra skoler uden for deres lejre.

I august 2017 blev over 700.000 etniske rohingya-muslimer tvunget til at flygte ind over grænsen til Bangladesh, fordi rohingyaer blev udsat for massedrab og andre grusomheder af Myanmars militær.

Over en million rohingya-flygtninge lever nu i Bangladesh. Langt de fleste er kvinder og børn.

