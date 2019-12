Tre børn og en kvinde er hevet livløse op af havet i Norge

Automatisk oplæsning Beta

En pige i børnehavealderen er død, og to andre piger under ti år samt en kvinde er i kritisk tilstand.

Det er status, efter at tre børn og en kvinde mandag eftermiddag blev hentet livløse op af havet i Tromsø i det nordlige Norge.

Det oplyser sygehuset i den nordnorske by, der fik indbragt de tre piger og kvinden sidst på eftermiddagen mandag.

»Lige nu kan vi ikke sige, om der ligger en kriminel handling bag, om det er en ulykke, eller hvad der er sket«, sagde politichef Anita Hermandsen på et pressemøde mandag aften.

Politiet fandt støvler og en barnevogn i vandkanten, tæt på hvor de fire personer blev fundet. Der var også spor af dem på vej ned mod vandet.

Politiet oplyste sent mandag aften, at alle fire personer er udenlandske statsborgere.

Deres pårørende er kontaktet. Blandt andet har politiet været i kontakt med den mand, de mener, er far til børnene.

»Vi er ikke hundrede procent sikre på, at kvinden er mor til børnene, så det ønsker vi ikke at bekræfte på nuværende tidspunkt«, sagde Anita Hermandsen sent mandag aften.

Fandt ting i vandkanten

De fire personer fik førstehjælp på stedet, inden de blev kørt på Universitetshospitalet Nord-Norge.

Politiet fik en melding om hændelsen mandag klokken 17.28.

»Meldingen lød på, at der var blevet set en barnevogn, og at der var spor ned mod vandet. Da anmelderen kom ned til vandet, blev der fundet nogle ting i vandkanten, som betød, at politiet måtte foretage undersøgelser«.

»Der blev der så hentet fire personer op«, sagde Anita Hermandsen.

Efter fundet ledte eftersøgningshold - herunder dykkere og en helikopter - i en periode efter yderligere personer i vandet.

Politiet har iværksat en større efterforskning af sagen, og det har bedt kommunen i Tromsø om at nedsætte et krisehold.

ritzau