Trump: Forhold til Frankrig ser snart rosenrødt ud Efter hårde ordudvekslinger antyder Trump, at han vil nedtrappe konflikt med Frankrig.

Præsident Donald Trump siger under et fælles pressemøde med Frankrigs præsident, at han er han er klar til at diskutere handel med Emmanuel Macron.

Trods uenighed mellem de to, så tror Trump, at 'tingene i løbet af kort tid vil se rosenrøde ud'.

Det kan være et signal om en nedtrapning af den krise, der har været mellem de to lande om told på udvalgte varer.

Tidligere på dagens sagde Trump, at det var 'modbydeligt' sagt af Macron, at Nato er 'hjernedød'.

De to præsidenter deltager i Natos topmøde tirsdag og onsdag i Storbritannien.

