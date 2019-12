Receptionist i Peterborough: Indvandrer fra Polen er utryg ved åbne grænser og vil ud af EU

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Først vil hun helst sidde skjult i et hjørne i det store gamle hotel midt i Peterborough. Forståeligt nok, for det kan se mærkeligt ud, at en hotelreceptionist taler med en journalist midt i arbejdstiden. Men stemmen er også meget lav til at begynde med, for det er et »delikat emne«, det med Brexit og valg, synes hun. Men snart taler Aneta Rumsey højere og til sidst også helt åbent foran receptionen, for det kommende valg er vigtigt for hende.