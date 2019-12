Er på prestigefyldt top 50-liste: Mette Frederiksen var med til at definere 2019 Finansmediet roser Frederiksen for at sige Trump imod og bemærker, at hun kan puste nyt liv i venstrefløjen.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Statsminister Mette Frederiksen (S) er nævnt af finansmediet Bloomberg som én af de 50 personer, der har været med til at definere det forgangne år.

Det skyldes, at hun er den yngste danske statsminister nogensinde, og at hun åbent sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, imod, da han tilbød at købe Grønland.

Hun er tillige den blot anden kvindelige statsminister i Danmark.

Trump tilbød at købe verdens største ø i august, men Frederiksen kaldte idéen for en 'absurd diskussion' og understregede, at Grønland bestemmer selv.

Han følte sig tilsyneladende stødt og aflyste sit statsbesøg i Danmark i september med kort varsel.

Statsministeren får ros af finansmediet for at stå fast og bemærker, at Trump og Mette Frederiksen kort efter talte ud over telefonen, og at relationerne er intakte.

Kan puste nyt liv i venstrefløjen i Europa

Bloomberg er et prominent medie og læses verden over. Analysen fra finansmediet er, at hun ved at ændre tonen i indvandrerdebatten kan have fundet en model til at puste nyt liv i venstrefløjen i Europa.

»Den 42-årige socialdemokrat vandt valget ved at gøre, hvad få andre venstrefløjspolitiske ledere i Europa har formået: at neutralisere indvandrerkritisk nationalisme«.

»Hun erkender nødvendigheden af et stop for indvandring i et land, hvor alle har adgang til gratis sundhedsvæsen og uddannelse, men hun gjorde det uden at ty til fremmedfjendsk retorik«, lyder begrundelsen.

ritzau