Tåregassen driver i gaderne i Frankrig Strejker, demonstrationer og gadekampe ryster store dele af Frankrig. Politiet i hovedstaden bruger tåregas.

Ordensmagten i Paris, den franske hovedstad, er begyndt at bruge tåregas for at sprede demonstrationer, der har udviklet sig i voldelig retning.

6000 betjente er indsat i Paris.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Situationen tog fart i Paris ikke længe efter, at politiet i den vestlige by Nantes også så sig nødsaget til at bruge tåregas.

I det hele taget er der torsdag demonstrationer i mange byer i Frankrig, der også er ramt af omfattende strejker i den offentlige sektor.

I Paris blev en strejke i den offentlige sektor samtidig forlænget til mandag.

Demonstrationerne og arbejdsnedlæggelserne, som kan eskalere kraftigt i de kommende dage, er rettet mod en længe planlagt pensionsreform fra præsident Emmanuel Macrons regering.

Foto: Alain Jocard/Ritzau Scanpix Præsident Macron er ikke den første, der har forsøgt at tage et opgør med den franske pensionsreform.

Den kan betyde en højere pensionsalder for mange.

Reformen er ifølge Macron nødvendig, og den har en central plads i hans reformprogram.

Mange tog og fly aflyst

90 procent af alle hurtigtog og regionale tog var torsdag formiddag aflyst i det statslige togselskab, SNCF, mens luftfartsselskabet Air France har aflyst 30 procent af sine indenrigsfly.

Omkring hver femte skole i landet var lukket torsdag, og 11 af de 16 metrolinjer i Paris var også lukket ned.

Ved middagstid havde omkring 285.000 personer deltaget i demonstrationer landet over.

I det tal er de flere tusinde demonstranter, der begynde at protestere i Paris klokken 14, ikke talt med.

De magtfulde fagforeninger har varslet, at strejken kan blive langvarig og fortsætte frem til jul.

Macron har kaldt sine landsmænd 'alt for negative' og kritiserer mange for at være for hurtige til at skabe konflikt og uro.

En meningsmåling fra Ifop i avisen Journal du Dimanche viser, at 76 procent af franskmændene støtter en pensionsreform.

Men kun 36 procent tror på, at Macron kan gennemføre det.

