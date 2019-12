Topforsker bruger Danmark som eksempel på fremmedhad i New York Times

Automatisk oplæsning Beta

Hun var selv indvandrer fra et ikke-EU land. Hun havde boet i Danmark i næsten otte år, og hun var ellers klar til at søge permanent opholdstilladelse.

Men en dag bankede to betjente på døren i hendes lejlighed i København.

Nu omkring to år efter taler den amerikanske forsker Brooke Harrington ud i et debatindlæg i New York Times med et bestemt budskab: Fremmedhad er smitsomt, og det rammer indvandrere, som landene har brug for.

Politiken har tidligere beskrevet, hvordan Harrington i 2017 blev politianmeldt, fordi hun holdt oplæg for Skat og Folketingets Skatteudvalg om sin forskning i skatteunddragelse. Politianmeldelsen skyldtes, at hun ikke havde ansøgt myndighederne om lov til at holde oplæg uden for sin daværende arbejdsplads, Copenhagen Business School. Et forløb hun kalder »et mareridt«.

Anmeldelsen udsprang af en paragraf i udlændingeloven. I juni 2018 besluttede Folketinget sig for at ændre paragraffen efter lang tids debat, og efterfølgende blev Brooke Harrington frikendt.

Nu fortæller hun om historien, der for hende havde »en lykkelig afslutning, men ikke så meget for Danmark«. Hun henviser til, hvordan sagen gik verden rundt, og hvordan lovgivningen blandt andet blev kaldt »absurd«.

Fremmedhad og en »forgiftet drøm«

Brooke Harrington skriver i sit indlæg, at hun så, »at hadet til andre er smitsomt, og uundgåeligt spreder det sig til mennesker, et land har brug for for at overleve, om det er landbrugsarbejdere eller læger«, skriver hun og henviser til »Trump-administrationens behandling af migranter«.

Hun beskriver, hvordan »den slags fremmedhad, der ramte Danmark«, optrådte i USA i sidste måned. I forbindelse med Trumps rigsretssag blev der under afhøring af to tjenestemænd stillet spørgsmålstegn ved deres loyalitet, »fordi de er indvandrere«, skriver hun.

Brooke Harrington advarer om, hvad hendes land kan miste, hvis man fortsætter ad den vej, »der er sat af ultra-nationalistiske politikere«, og derfor afslutter hun sit indlæg med at opremse alt, som indvandrere har gjort for USA:

»Indvandrere hjalp amerikanerne med at vinde 2. verdenskrig, og de hjalp amerikanerne på månen. Indvandrere opbyggede Silicon Valleys globale tech-dominans og gjorde det muligt for USA at vinde flere Nobelpriser end noget andet land.

De gjorde bogstavelig talt Amerika stort. Lad ikke nogen ødelægge denne arv for en forgiftet drøm om renhed«.