Grimsby: Ridder af Dannebrog kæmper for det, Labour ikke har formået: at få Storbritanniens glemte fiskeriby tilbage på landkortet

Kurt Christensen er født i Esbjerg, lokal ildsjæl i Grimsby og ridder af Dannebrog, men han har ikke ene mand kunnet få Grimsby op at køre igen. Det håber han, at enden på 74 års Labour-dominans kan.

I restauranten på et af Grimsbys store hoteller, som blev bygget i byens storhedstid, tænker han tilbage på sin bryllupsnat for mange år siden. Det var nemlig her på hotellet, den foregik. Ingen detaljer om natten afsløres, men Kurt Christensen kan afsløre, at selv om hotellet stadig gør det godt, har det set bedre dage.