Fire dræbt i Miami: Smykkerøvere kaprede varevogn og tog chauffør som gidsel, inden det gik helt galt

En skudveksling mellem politiet og to smykkerøvere endte natten til fredag med, at fire mennesker mistede livet i Florida.

Det meddeler myndighederne i den amerikanske delstat.

To bevæbnede personer, der forsøgte at undslippe politiet efter et røveri i en smykkebutik, kaprede en varevogn fra fragtfirmaet UPS, tog chaufføren som gidsel, hvorefter de kørte ad en motorvej.

Her blev de forfulgt af politiet i en vild biljagt gennem flere distrikter i Florida, som endte med en skudveksling.

De to røvere, UPS-chaufføren samt en forbipasserende blev dræbt, da det kom til en konfrontation midt på en travl vej.

Det hele begyndte, da de to bevæbnede mistænkte røvede en smykkebutik i byen Coral Gables nær Miami sent torsdag eftermiddag.

Det forklarer George Piro, agent for det amerikanske forbundspoliti, FBI.

»Da de mistænkte forlod området, kaprede de en UPS-varevogn og kidnappede chaufføren«, siger han.

Den voldsomme episode fandt sted midt i myldretiden, og nyhedshelikoptere sendte billeder live på tv.

På et tidspunkt var rækken af politibiler bag UPS-varevognen omkring 800 meter lang, oplyser CNN. Mere end 40 biler med udrykning tog del i biljagten ved dens afslutning.

Skudvekslingen fandt sted, da varevognen blev fanget i trafikken omkring klokken 17.30 amerikansk tid i byen Miramar i Florida, der ligger i omegnen af Miami.

Politiet i Miramar skriver på Twitter, at en 'politibetjent var involveret i et skyderi' med 'flere døde', men at ingen betjente blev dræbt.

En såret person blev bragt med en båre til en ambulance, skriver CNN.

En anden blev fløjet med helikopter til hospitalet i kritisk tilstand, meddelte en lokal sherif ifølge South Florida Sun-Sentinel.

FBI vil efterforske røveriet og det nærmere forløb.

ritzau