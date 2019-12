Ukraines opposition frygter knæfald for Rusland

FOR ABONNENTER

De politiske kredse i USA er måske nok besatte af spørgsmålet om en mulig rigsretssag imod den amerikanske præsident Donald Trump for hans pres på Ukraine, men den sag fylder ikke meget blandt de få tusind demonstranter, der for nylig samlede sig en kold aften i Kijev. For dem er det langt værre, at deres præsident, Volodimir Selenskij, gør tilnærmelser til Rusland for at skabe fred i Østukraine.