Orban vil overtage styringen af Ungarns teatre Kritikere siger, at Ungarns regerings nye kulturlov vil fratage teatre uafhængighed og kunstnerisk frihed.

EU-landet Ungarn vil med et nyt lovforslag sætte retningslinjer for, hvad der må vises i ungarske teatre.

Kritikerne siger, at det fratager teatrene deres uafhængighed og kunstneriske frihed.

Formålet er at 'opstille prioriteter og anvisninger, som skal følges inden for ungarsk kultur'.

I lovudkastet, som nyhedsbureauet Reuters har set, hedder det, at ministeren skal have indflydelse på at udnævne og fyre teaterdirektører på steder, der modtager penge fra staten og kommuner.

»Det er et fundamentalt krav, at aktiviteter, der hører til i regi af denne lov, aktivt forsvarer nationens interesser og velfærd«, hedder det.

Siden premierminister Viktor Orbán i 2010 for anden gang vandt magten i Ungarn med sit parti Fidesz, er det lykkedes ham at få omskrevet forfatningen og sikre sig kontrol over de statslige medier og domstol. Og at etablere et styre, som i dele af Europa beskrives som antidemokratisk.

Den nyvalgte borgmester i hovedstaden Budapest, Gergely Karácsony, der er modstander af Orbán, kalder på Facebook den nye kulturlov et tilbageskridt.

»Dette forslag vil eliminere den kulturelle forskellighed, som er en udløber af frihed - og som har betydet, at kunstnere ikke holdes i politisk snor«, skriver han.

Orbáns regering har haft mange sammenstød med EU-Kommissionen. Den er beskylder ham for at nedbryde den demokratiske orden.

Efter Fidesz' valgsejr sidste år bebudede Orban en ny fase i omstillingen til et 'kristent demokrati' - at kulturen er den nye kampplads for regeringen.

Sidste sommer aflyste den nationale opera meget pludseligt den britiske musical 'Billy Elliot', selv om den spillede for fulde huse. Musicalen var blevet angrebet af regeringens talerør, avisen Magyar Idok, for at være bøssepropaganda over for børn.

En udstilling med den mexicanske maler Frida Kahlo blev omtalt som kommunistisk propaganda.

»I vores land - og det gælder for både Ungarn og Europa - ønsker vi at leve efter love og værdier i vores egen kultur«, sagde Orbán i en tale.

»Hvis vi ikke gør det, så vil vi blive ofre for et krybende paneuropæisk kulturnederlag«.

ritzau