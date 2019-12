Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Enorm naturbrand nær Sydney kan tage uger at slukke Omkring 2000 brandmænd kæmper for at holde de mange brande i skak over hele delstaten New South Wales.