IMF er parat til at støtte Ukraine med milliarder af dollar

Den Internationale Valutafond (IMF) og Ukraine har indgået en foreløbig aftale om økonomisk hjælp på 5,5 milliarder dollar.

Det oplyser IMF's øverste direktør, Kristalina Georgieva, i en meddelelse lørdag. Låneprogrammet skal løbe i tre år, under forudsætning af at det bliver endelig godkendt af IMF's bestyrelse.

IMF har før hjulpet med låneprogrammer til milliarder af dollar. Men valutafonden har tidligere også tilbageholdt udbetalinger, der finder sted i rater, på grund af store problemer med korruption i landet og en ustabil økonomi.

I 2016 tilbageholdt IMF således en udbetaling på 1,6 milliarder dollar, som var del af et hjælpeprogram på 17,5 milliarder dollar. Raten blev frigivet, efter at Ukraine havde accepteret krav fra IMF om en række tiltag. Blandt andet rettet mod at udrydde korruption.

Tilsvarende betingelser er knyttet til det nye hjælpeprogram.

Kristalina Georgieva oplyser, at hun lørdag i en telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, havde rost ham for 'imponerende' reformfremskridt og en 'sund' økonomisk politik.

»Præsidenten og jeg var enige om, at økonomisk succes for Ukraine i høj grad afhænger af en styrkelse af retsstatsprincippet og retsvæsnet, siger IMF-direktøren.

Ukraine har de seneste år ryddet op i landets banksektor, og det er ifølge Kristalina Georgieva også af afgørende betydning for den økonomiske genopretning, at de reformer ikke rulles tilbage.

IMF og andre internationale långivere har adskillige gange lagt pres på styret i Ukraine for at få det til at tage hårdere fat om den udbredte korruption i landet samt mindske den magt, som meget rige personer har. Kun derved vil landet være i stand til at tiltrække investorer fra andre lande, mener IMF.

Ukraines økonomi er mærkbart svækket af konflikten med prorussiske separatister i den østlige del af landet. Den væbnede strid brød ud i 2014, kort tid efter at Rusland havde annekteret halvøen Krim.

