Iran planlægger statsbudget til at kunne modstå sanktioner

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, har søndag præsenteret et udkast til et statsbudget på omkring 39 milliarder dollar eller godt 265 milliarder kroner.

Budgettet, der er blevet præsenteret for det iranske parlament, er designet til at kunne modstå amerikanske sanktioner ved at reducere afhængigheden af olieeksport.

Netop Irans afhængighed af sin store olieeksport har været målet med USA's sanktioner, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, trak sidste år USA ud af en multilateral atomaftale med Iran og genindførte sanktioner over for Iran, hvor fokus har været på landets meget vigtige olieindustri.

»Det her er et budget til at modstå sanktioner (...) med den mindst mulige afhængighed af olie, siger Hassan Rouhani til parlamentet ifølge iransk stats-tv, skriver Reuters.

Udkastet til statsbudgettet, der ifølge præsidenten selv har en værdi på omkring 39 milliarder dollar, vil skulle gælde for det næste finansår, som har sin start i marts.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kommer præsidentens udkast til et statsbudget kort tid efter, at der er blevet indført stigende brændstofpriser i Iran.

Tiltaget skal ses i lyset af, at den iranske økonomi har været negativt påvirket af de amerikanske sanktioner, og derfor prøver den iranske regering at rette op på økonomien ved at indføre højere priser på brændstof.

Den iranske befolkning har dog langt fra taget godt imod prisstigningerne, og flere steder har der været demonstrationer imod tiltaget.

I forbindelse med præsentationen af udkastet til næste statsbudget har den iranske præsident fortalt, at den offentlige sektor kan se frem til en lønstigning på 15 procent.

ritzau